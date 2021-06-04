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Происшествия 04.06.2021 16:18

Журналисты Интерфаксa соболезнуют в связи с гибелью азербайджанских коллег в Карабахе

Журналисты «Интерфакса» соболезнуют в связи с гибелью азербайджанских коллег в результате подрыва на мине в Карабахском регионе Азербайджана.

«С прискорбием узнали о гибели азербайджанских журналистов – оператора государственного телеканала AzTV Сираджа Абышова и сотрудника государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине при выполнении ими служебных обязанностей. Выражаем глубокие соболезнования коллегам из AzTV и "АзерТАДЖ», родным и близким погибших журналистов».

С уважением, журналистский коллектив Интерфакса

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ИНТЕРФАКС, СОБОЛЕЗНОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]