Журналисты Интерфаксa соболезнуют в связи с гибелью азербайджанских коллег в Карабахе

Журналисты «Интерфакса» соболезнуют в связи с гибелью азербайджанских коллег в результате подрыва на мине в Карабахском регионе Азербайджана.

«С прискорбием узнали о гибели азербайджанских журналистов – оператора государственного телеканала AzTV Сираджа Абышова и сотрудника государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине при выполнении ими служебных обязанностей. Выражаем глубокие соболезнования коллегам из AzTV и "АзерТАДЖ», родным и близким погибших журналистов».

С уважением, журналистский коллектив Интерфакса