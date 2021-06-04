Журналисты Интерфаксa соболезнуют в связи с гибелью азербайджанских коллег в Карабахе

Журналисты «Интерфакса» соболезнуют в связи с гибелью азербайджанских коллег в результате подрыва на мине в Карабахском регионе Азербайджана.
«С прискорбием узнали о гибели азербайджанских журналистов – оператора государственного телеканала AzTV Сираджа Абышова и сотрудника государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине при выполнении ими служебных обязанностей. Выражаем глубокие соболезнования коллегам из AzTV и "АзерТАДЖ», родным и близким погибших журналистов».
С уважением, журналистский коллектив Интерфакса
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