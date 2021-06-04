МИД Литвы протестует против попытки задержания Белоруссией автомобиля с диппочтой

Белоруссия попыталась задержать автомобиль с дипломатической почтой Литвы, литовский МИД заявил протест в связи с нарушением положений Венской конвенции.
Как сообщает МИД, на пограничном переходе Мядининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.
"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему
вручена нота протеста.
Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или арестован.
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