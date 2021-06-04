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СНГ 04.06.2021 16:28

МИД Литвы протестует против попытки задержания Белоруссией автомобиля с диппочтой

Белоруссия попыталась задержать автомобиль с дипломатической почтой Литвы, литовский МИД заявил протест в связи с нарушением положений Венской конвенции.

Как сообщает МИД, на пограничном переходе Мядининкай белорусские пограничники потребовали сорвать дипломатические пломбы и открыть автомобиль. Поскольку литовские дипломатические курьеры не согласились выполнить это требование, автомобиль был вынужден развернуться и вернуться на территорию Литвы.

"Задержание перевозившего дипломатическую почту автомобиля у государственной границы грубо нарушает Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Беларусь еще раз продемонстрировала, что для этого государства не существует правил цивилизованного мира. Это свирепствующая в центре Европы диктатура", - заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

В пятницу в МИД срочно вызван представитель белорусского посольства и ему

вручена нота протеста.

Согласно Венской конвенции, диппочта не может быть открыта или задержана, а дипкурьеру при исполнении обязанностей предоставляется охрана принимающей стороны. Он пользуется неприкосновенностью и не может быть задержан или арестован.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]