Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере

Следующее 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня состоится в 2022 году в Анкаре, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Такое решение принято по итогам 13-го заседания в Баку, в ходе которого были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества.

«На заседании стороны обсудили нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах. Кроме этого, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах», - говорится в сообщении.

Согласно данным, Минобороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали итоговый протокол заседания.

Х.Насирзаде