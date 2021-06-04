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Оборона 04.06.2021 16:30

Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере

Следующее 14-е заседание азербайджано-турецкого военного диалога высокого уровня состоится в 2022 году в Анкаре, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Такое решение принято по итогам 13-го заседания в Баку, в ходе которого были обсуждены перспективы военно-технического сотрудничества.

«На заседании стороны обсудили нынешнее состояние двустороннего сотрудничества в области безопасности, военной, военно-технической, военно-медицинской, военно-образовательной, военно-промышленной и других сферах. Кроме этого, рассмотрены перспективы развития и основные направления деятельности в военной и оборонной сферах», - говорится в сообщении.

Согласно данным, Минобороны Азербайджана и Генштаб Турции подписали итоговый протокол заседания.

Х.Насирзаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, ОБОРОНА, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]