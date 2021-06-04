В Азербайджане продолжается суточный спад заражений COVID-19, 4 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 123 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,539 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 128 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 4 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 933.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 326,269 тыс. человек (+406 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 337 человек, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 9 585 тестов на коронавирус (накануне 9563 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 551,62 тыс. тестов на COVID-19.

Х.Насирзаде