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ТЭК 04.06.2021 20:44

Эмир Катара надеется, что Форум стран-экспортёров газа рассмотрит пути координации производителей

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, выступая на ПМЭФ, выразил надежду, что Форум стран-экспортёров газа (ФСЭГ) на ближайшем заседании рассмотрит пути сотрудничества и координации действий производителей газа.

"Мы сотрудничаем со многими международными компаниями, в том числе российскими. Мы достигнем 40% к 2026 г. (на рынке сжиженного природного газа - ИФ). Что касается стран-экспортеров газа, надеюсь, скоро будет заседание ФСЭГ и рассмотрит пути сотрудничества и координации действий", - сказал он.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: МИР, ФСЭГ, ГАЗ, КООРДИНАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]