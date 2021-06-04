Эмир Катара надеется, что Форум стран-экспортёров газа рассмотрит пути координации производителей

Эмир Катара Тамим Бен Хамад Аль Тани, выступая на ПМЭФ, выразил надежду, что Форум стран-экспортёров газа (ФСЭГ) на ближайшем заседании рассмотрит пути сотрудничества и координации действий производителей газа.

"Мы сотрудничаем со многими международными компаниями, в том числе российскими. Мы достигнем 40% к 2026 г. (на рынке сжиженного природного газа - ИФ). Что касается стран-экспортеров газа, надеюсь, скоро будет заседание ФСЭГ и рассмотрит пути сотрудничества и координации действий", - сказал он.