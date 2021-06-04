РФ намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, готова использовать ГТС Украины - Путин

Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ.
Говоря о перспективах транзита газа через Украину, президент сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти".
Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".
По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, "монополия плоха".
Глава государства также отметил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.
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