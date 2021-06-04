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ТЭК 04.06.2021 21:16

РФ намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, готова использовать ГТС Украины - Путин

Россия намерена за десять лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, сообщил президент РФ Владимир Путин в рамках ПМЭФ.

Говоря о перспективах транзита газа через Украину, президент сказал: "Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти".

Путин отметил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но "нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям".

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, "монополия плоха".

Глава государства также отметил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЕВРОПА, ГАЗ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]