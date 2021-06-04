"Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в аэропорт "Шереметьево" - авиаперевозчик

Белорусская авиакомпания "Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в аэропорт "Шереметьево", говорится в сообщении на сайте авиаперевозчика в пятницу.

"Белавиа" получила разрешение на выполнение рейсов в Москву в международный аэропорт "Шереметьево". С 10 июня авиакомпания будет летать в "Шереметьево" пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям", - сказано в сообщении.

Кроме того, "Белавиа" увеличивает количество выполняемых рейсов по трем другим направлениям.

"С 12 июня авиакомпания начнет летать в Стамбул вместо 10 раз в неделю - 14. Рейсы планируются ежедневно два раза в день. С 15 июня в два раза увеличится количество рейсов в Батуми - с 7 до 14 в неделю. "Белавиа" будет летать в главный морской город Грузии два раза в день", - отмечается в сообщении.

Также с 15 июня планируется увеличение частот в столицу Грузии - Тбилиси. Вместо семи раз в неделю - 11 раз в неделю. Добавится четыре частоты: по вторникам, средам, субботам и воскресеньям.