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Путин: санкции со стороны США для нас остаются загадкой, объясняем это внутриполитической конъюнктурой

Президент России Владимир Путин заявил, что санкции со стороны Соединённых Штатов Америки для России остаются загадкой, которые можно объяснить внутриполитической конъюнктурой.

"Мы никаких санкций не вводим, мы только там, где считаем возможным, чтобы себе не навредить, в ногу себе не стрелять, мы как-то отвечаем. А почему американские партнеры делают то, что они делают до сих пор, во многом остаётся загадкой, я считаю, уверен, что это прежде всего происходит под действием внутриполитических процессов", - сказал Путин на пленарном заседании в рамках Петербургского международного экономического форума.

Отвечая на вопрос о том, стоит ли после встречи главы государства с президентом США Джо Байденом ожидать новых санкций, президент отметил, что об этом лучше спросить Байдена.

Путин подчеркнул, что "Российско-американские отношения в известной степени стали заложниками внутриполитических процессов в самих Соединённых Штатах".

"Надеюсь, что это когда-то закончится, имея ввиду, что фундаментальные интересы в сфере хотя бы безопасности, стратегической стабильности и сокращения опасных для всего мира вооружений, все-таки важнее чем текущая внутриполитическая конъюнктура в США", - сказал Путин.

Переговоры Путина и Байдена запланированы на 16 июня в Женеве.

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Тэги: РОССИЯ, США, ПУТИН, САНКЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]