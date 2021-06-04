Больше трети населения Турции вакцинировано от COVID-19 - Минздрав

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошло больше трети населения.

"На сегодняшний день вакцинацию прошли 30 млн человек. Это означает, что больше трети нашего населения вакцинировано", - написал Коджа на своей странице в твиттере.

Ранее местные СМИ сообщали, что власти приступили к ослаблению мер против коронавируса.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 47,8 тыс. человек скончались.