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Регион 04.06.2021 21:06

Больше трети населения Турции вакцинировано от COVID-19 - Минздрав

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что в стране вакцинацию против коронавируса COVID-19 прошло больше трети населения.

"На сегодняшний день вакцинацию прошли 30 млн человек. Это означает, что больше трети нашего населения вакцинировано", - написал Коджа на своей странице в твиттере.

Ранее местные СМИ сообщали, что власти приступили к ослаблению мер против коронавируса.

Всего за время пандемии в Турции зафиксировано более 5,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 47,8 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ТУРЦИЯ, ВАКЦИНАЦИЯ, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]