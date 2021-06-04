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Дальнее зарубежье 04.06.2021 22:10

Австрия с удовольствием бы использовала "Спутник V" в случае одобрения вакцины ЕС - Курц

Австрия уже закупила бы российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", если она была одобрена Евросоюзом, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Спутник" пока еще не одобрен (в ЕС), не допущен, мы сожалеем о том. Мы действительно бы были готовы, конечно, закупить "Спутник" для Австрии, и мы бы с удовольствием использовали эту вакцину, но, как я уже говорил, мы можем использовать только те вакцины, которые получили одобрение и были допущены для использования в ЕС", - сказал Курц.

"Я убежден в том, что действительно, может быть, вскоре будет одобрен и "Спутник". Я был проинформирован о том, что он ("Спутник V") уже в более чем в 60 странах используется, и я надеюсь, что это произойдет и в ЕС", - подчеркнул канцлер.

По его словам, любая вакцина, которая эффективна и безопасна, действительно будет использоваться в ЕС.

"Я думаю, мы действительно в международном сотрудничестве идем правильным путем и не допустим монополии (вакцин)", - добавил Курц.

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Тэги: АВСТРИЯ, КАНЦЛЕР, РОССИЯ, ВАКЦИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]