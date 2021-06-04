Австрия уже закупила бы российскую вакцину от коронавируса "Спутник V", если она была одобрена Евросоюзом, заявил канцлер Австрии Себастьян Курц по видеосвязи на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2021).

"Спутник" пока еще не одобрен (в ЕС), не допущен, мы сожалеем о том. Мы действительно бы были готовы, конечно, закупить "Спутник" для Австрии, и мы бы с удовольствием использовали эту вакцину, но, как я уже говорил, мы можем использовать только те вакцины, которые получили одобрение и были допущены для использования в ЕС", - сказал Курц.

"Я убежден в том, что действительно, может быть, вскоре будет одобрен и "Спутник". Я был проинформирован о том, что он ("Спутник V") уже в более чем в 60 странах используется, и я надеюсь, что это произойдет и в ЕС", - подчеркнул канцлер.

По его словам, любая вакцина, которая эффективна и безопасна, действительно будет использоваться в ЕС.

"Я думаю, мы действительно в международном сотрудничестве идем правильным путем и не допустим монополии (вакцин)", - добавил Курц.