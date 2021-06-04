Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0596 RUR   0.0232 GBR   2.3961 TRY   0.1952

Цена на нефть

03.06 $/bbl   WTI 68.81 -0.02 Brent 71.31 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 04.06.2021 19:21

Нефть дорожает и завершает неделю ростом почти на 5%, Brent - $71,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд.

По итогам недели Brent может продемонстрировать рост на 4,7%, WTI - на 4,9%.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 в пятницу составляет $71,49 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,12 за баррель, что на $0,31 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии.

"Не все страны мира находятся в режиме полного восстановления, но в данный момент ни одно препятствие, по всей видимости, не может изменить "бычьего" настроя, вызванного уверенным летним спросом", - сказала аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, которую цитирует MarketWatch.

Она также отметила положительное влияние на нефтяные цены прогресса в вакцинации.

ОПЕК+ и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидают дальнейшего восстановления спроса на нефть. МЭА, в частности, теперь ожидает возвращения спроса к докризисному уровню через год, а не в 2023 году.

"Если ОПЕК+ после июля не будет увеличивать добычу, есть риск дальнейшего роста дефицита предложения во втором полугодии", - считают аналитики Commerzbank.

Аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер отмечает, что стратегия ОПЕК+, скорее всего, подвергнется "большему внутреннему изучению" при ценах около $70 или выше, поскольку "Россия уже призывает к дальнейшему увеличению добычи во втором полугодии".

Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.

Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. Пресс-секретарь Госдепартамента США в четверг заявил, что необходим шестой раунд переговоров для возрождения сделки и "стоит ожидать последующих раундов", пишет Bloomberg.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


Похожие новости


Нефть дорожает и завершает 2-ю неделю в "плюсе", Brent - $71,42 за баррель Новак: спрос на нефтерынке восстановился до уровня 95-96 млн б/с Цены на нефть снижаются, но завершают неделю в плюсе Нефть дорожает на данных о запасах в США, Brent - $71,54 за баррель Нефтяные цены перешли к умеренному снижению Ограничения по добыче нефти в рамках ОПЕК+ стоит снимать при цене $70/б, считает Алекперов

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]