Нефть дорожает и завершает неделю ростом почти на 5%, Brent - $71,49 за баррель

Цены на нефть эталонных марок растут в ходе торгов в пятницу и завершают в "плюсе" вторую неделю подряд.
По итогам недели Brent может продемонстрировать рост на 4,7%, WTI - на 4,9%.
Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:51 в пятницу составляет $71,49 за баррель, что на $0,18 (0,25%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,12 за баррель, что на $0,31 (0,45%) выше итогового значения предыдущей сессии.
"Не все страны мира находятся в режиме полного восстановления, но в данный момент ни одно препятствие, по всей видимости, не может изменить "бычьего" настроя, вызванного уверенным летним спросом", - сказала аналитик Rystad Energy Луиз Диксон, которую цитирует MarketWatch.
Она также отметила положительное влияние на нефтяные цены прогресса в вакцинации.
ОПЕК+ и Международное энергетическое агентство (МЭА) ожидают дальнейшего восстановления спроса на нефть. МЭА, в частности, теперь ожидает возвращения спроса к докризисному уровню через год, а не в 2023 году.
"Если ОПЕК+ после июля не будет увеличивать добычу, есть риск дальнейшего роста дефицита предложения во втором полугодии", - считают аналитики Commerzbank.
Аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер отмечает, что стратегия ОПЕК+, скорее всего, подвергнется "большему внутреннему изучению" при ценах около $70 или выше, поскольку "Россия уже призывает к дальнейшему увеличению добычи во втором полугодии".
Доклад министерства энергетики США, опубликованный накануне, показал существенное снижение запасов "черного золота" в стране, однако резервы бензина, а также дистиллятов неожиданно выросли, что было воспринято трейдерами как сигнал слабого спроса на нефтепродукты.
Тем временем инвесторы продолжают следить за переговорами по иранской ядерной программе. Пресс-секретарь Госдепартамента США в четверг заявил, что необходим шестой раунд переговоров для возрождения сделки и "стоит ожидать последующих раундов", пишет Bloomberg.
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