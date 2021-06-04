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Дальнее зарубежье 04.06.2021 19:46

Путин не ждет прорывов в отношениях России и США после его встречи с Байденом

Президент РФ Владимир Путин надеется, что его встреча с американским коллегой Джо Байденом в Женеве пройдет в позитивном ключе, но не ожидает прорывов в российско-американских отношениях.

"Президент Байден - очень опытный человек, он всю жизнь в политике. Он опытный, я надеюсь, человек очень взвешенный, аккуратный. И очень рассчитываю на то, что наша встреча пройдет в позитивном ключе. Я не ожидаю ничего прорывного в российско-американских отношениях, ничего такого, что могло бы всех нас поразить своими результатами", - заявил Путин в интервью Первому каналу.

Он повторил, что "президент Байден очень опытный человек, он всю жизнь в политике". "И очень рассчитываю, что этот его опыт будет положительным фактором, который повлияет на результаты нашей встречи", - сказал президент РФ.

По словам Путина, "то, что мы встретимся, что поговорим о возможностях восстановления двухсторонних отношений, поговорим о вопросах, которые представляют для нас взаимный интерес, а таких вопросов немало, и это уже само по себе неплохо".

"Я рассчитываю на позитивный результат. Надеюсь, что будут созданы условия для того, чтобы сделать последующие шаги для нормализации российско-американских отношений, и решения тех вопросов, перед которыми стоят наши страны и не только наши, но и все международное сообщество, имею в виду вопросы стратегической стабильности, экологической повестки и региональных конфликтов, в завершении которых мы все заинтересованы", - сказал Путин.

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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, БАЙДЕН, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]