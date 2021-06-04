Эрдоган сообщил об обнаружении крупного газового месторождения в Черном море

Турецкое буровое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа в Черном море объемом 135 млрд кубометров, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"Турецкое судно "Фатих" обнаружило новое месторождение природного газа объемом 135 млрд кубометров в скважине Амасра-1 на участке "Сакарья" в Черном море", - сказал Эрдоган на церемонии открытия порта Филиос. Его слова приводят турецкие СМИ.
Президент пояснил, что общий объем открытых Турцией месторождений в Черном море теперь составляет 540 млрд кубометров.
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