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Дальнее зарубежье 04.06.2021 22:19

Встреча Байдена и Путина не решит все проблемы США и РФ, однако позволит обсудить разные вопросы - Белый дом

Предстоящая встреча президентов США и РФ Джо Байдена не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако даст возможность лидерам обсудить целый ряд тем лицом к лицу, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Я не думаю, что мы рассчитываем, будто это будет встреча с результатами, которые решат все вопросы, все вызовы в отношениях между нами", - сказала она на брифинге.

По ее словам, в Вашингтоне ожидают, что сторонам предстоит непростой разговор.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, САММИТ, ОЖИДАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]