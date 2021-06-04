Встреча Байдена и Путина не решит все проблемы США и РФ, однако позволит обсудить разные вопросы - Белый дом

Предстоящая встреча президентов США и РФ Джо Байдена не позволит урегулировать все разногласия между странами, однако даст возможность лидерам обсудить целый ряд тем лицом к лицу, заявила в пятницу пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
"Я не думаю, что мы рассчитываем, будто это будет встреча с результатами, которые решат все вопросы, все вызовы в отношениях между нами", - сказала она на брифинге.
По ее словам, в Вашингтоне ожидают, что сторонам предстоит непростой разговор.
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