Афганские талибы, вероятно, готовятся увеличить число военных операций - ООН

Боевики движения "Талибан" не только не сокращают число актов насилия в Афганистане, но и выводят его на новый уровень, к такому вывод пришли эксперты ООН, представившие СБ ООН соответствующий доклад.
"Риторика талибов и сообщения об активной подготовке боевиков движения к весеннему боевому сезону указывают на то, что группировка, вероятно, увеличит военные операции в 2021 году, независимо от того, будет объявлено о весеннем наступлении или нет", - говорится в документе.
Отмечается, что талибы несут ответственность за большинство убийств в Афганистане, в том числе правительственных чиновников, женщин, правозащитников и журналистов.
Эти нападения, "по-видимому, предпринимаются с целью ослабления потенциала правительства и запугивания гражданского общества", - считают эксперты.
Они отметили, что в 2020 году в Афганистане было зафиксировано более 25 тыс. актов насилия - на 10% больше, чем в 2019.
"Беспрецедентное насилие в течение зимы перешло на 2021 год. С 1 января по 31 марта по всей стране было зарегистрировано 7 тыс. 177 инцидентов в области безопасности, что на 61% больше, чем за тот же период 2020 года", - говорится в докладе.
Эксперты выражают сомнение, что вывод иностранных войск из Афганистана будет способствовать нормализации положения в стране. Они считают, что вывод к 11 сентября войск США и НАТО "бросит вызов афганским силам безопасности", поскольку будут ограничены воздушные операции, сокращено число средств наблюдения, значительно снизится материально-техническая и артиллерийская поддержка.
"Афганские силы успешно обратили вспять многие достижения талибов с помощью тесной воздушной поддержки международной коалиции...Еще неизвестно, как афганские силы будут действовать без нее", - отметили авторы доклада.
Ранее о том, что вывод иностранного контингента из Афганистана должен проходить ответственно и упорядоченно, чтобы не дать воспользоваться ситуацией террористическим группировкам, заявили министры иностранных дел Китая Ван И, Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар и Пакистана Шах Мехмуд Куреши.
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