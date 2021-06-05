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Дальнее зарубежье 05.06.2021 10:50

Афганские талибы, вероятно, готовятся увеличить число военных операций - ООН

Боевики движения "Талибан" не только не сокращают число актов насилия в Афганистане, но и выводят его на новый уровень, к такому вывод пришли эксперты ООН, представившие СБ ООН соответствующий доклад.

"Риторика талибов и сообщения об активной подготовке боевиков движения к весеннему боевому сезону указывают на то, что группировка, вероятно, увеличит военные операции в 2021 году, независимо от того, будет объявлено о весеннем наступлении или нет", - говорится в документе.

Отмечается, что талибы несут ответственность за большинство убийств в Афганистане, в том числе правительственных чиновников, женщин, правозащитников и журналистов.

Эти нападения, "по-видимому, предпринимаются с целью ослабления потенциала правительства и запугивания гражданского общества", - считают эксперты.

Они отметили, что в 2020 году в Афганистане было зафиксировано более 25 тыс. актов насилия - на 10% больше, чем в 2019.

"Беспрецедентное насилие в течение зимы перешло на 2021 год. С 1 января по 31 марта по всей стране было зарегистрировано 7 тыс. 177 инцидентов в области безопасности, что на 61% больше, чем за тот же период 2020 года", - говорится в докладе.

Эксперты выражают сомнение, что вывод иностранных войск из Афганистана будет способствовать нормализации положения в стране. Они считают, что вывод к 11 сентября войск США и НАТО "бросит вызов афганским силам безопасности", поскольку будут ограничены воздушные операции, сокращено число средств наблюдения, значительно снизится материально-техническая и артиллерийская поддержка.

"Афганские силы успешно обратили вспять многие достижения талибов с помощью тесной воздушной поддержки международной коалиции...Еще неизвестно, как афганские силы будут действовать без нее", - отметили авторы доклада.

Ранее о том, что вывод иностранного контингента из Афганистана должен проходить ответственно и упорядоченно, чтобы не дать воспользоваться ситуацией террористическим группировкам, заявили министры иностранных дел Китая Ван И, Афганистана Мохаммад Ханиф Атмар и Пакистана Шах Мехмуд Куреши.

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Тэги: ООН, АФГАНИСТАН, ТАЛИБАН, НАСИЛИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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