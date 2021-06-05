Число заражений COVID-19 в мире превысило 172,5 млн, число жертв - 3,7 млн - университет Джонса Хопкинса

Число зарегистрированных заражений коронавирусом COVID-19 в мире на утро субботы составило 172 млн 592 тыс. 440, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.
В мире с начала распространения вируса число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний достигло 3 млн 712 тыс. 570 человек.
В число стран с более чем 15 млн случаев заражения COVID-19 входят США, Индия и Бразилия.
Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются США, где выявлен суммарно 33 млн 346 тыс. 91 инфицированный COVID-19, а число скончавшихся выросло до 597 тыс.
Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло 28 млн 694 тыс. 879, а общее число умерших от последствий заражения вирусом в стране составило 344 тыс. 82.
На третьей позиции в мире по числу инфицированных находится Бразилия, где за время пандемии зарегистрировано 16 млн 841 тыс. 408 заболевших, из них умерло 470 тыс. 842 человека.
По данным портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты составил на утро субботы 478,2. В США на 1 млн жителей скончались 1 тыс. 840 человек, Индии - 247, Бразилии - 2 тыс. 201.
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