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Дальнее зарубежье 05.06.2021 11:33

Жительница Колорадо выиграла $1 млн в лотерее среди вакцинированных

Салли Слайгер, жительница штата Колорадо в США, выиграла $1 млн в лотерее среди привитых от COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Всего штат должен будет разыграть пять таких призов. Для участия в розыгрыше нужно привиться хотя бы одной дозой одобренных вакцин и быть не моложе 18 лет.

По словам победительницы, с помощью выигрыша она увеличит пенсионные накопления и поможет своим детям.

В Колорадо также будут разыгрываться стипендии по $50 тысяч, которые смогут получить 25 учащихся в возрасте от 12 до 17 лет, которые привились от коронавируса.

Лотерея была устроена для ускорения вакцинации и также проводится в других штатах, в частности в Огайо и Калифорнии.

Ранее идею проведения лотереи в Огайо с использованием федеральных средств поставила под сомнение лидер демократов в палате представителей штата Эмилия Сайкс. "Использование в розыгрыше миллионов долларов из фонда по борьбе (с пандемией) - серьезное злоупотребление деньгами, которые можно было бы выделить на решение этого продолжающегося кризиса", - передавал слова Сайкс телеканал ABC News.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНАЦИЯ, ЛОТЕРЕЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]