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ТЭК 05.06.2021 11:38

Строительство метанольного завода в России не рассматривается - SОCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) пока не планирует строительство метанольного завода в России, заявил гендиректор "Сокар Рус" Фарид Джафаров.

"В данный момент в проекты компании строительство метанолового завода в РФ не входит. Да, SOCAR выступил в качестве технического консультанта для проекта метанолового завода в Высоцке (в Выборгском районе Ленинградской области -ИФ). Проект уже на достаточно продвинутой стадии", - сообщил Джафаров в интервью российским СМИ, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Он добавил, что, для строительства метанолового завода в Высоцке были завершены все проектные работы, ведутся переговоры по реализации этого проекта под ключ.

"Hyundai выступает в качестве генподрядчика. Когда всё будет реализовано, то это будет первый метаноловый портовый завод в России. Он будет получать природный газ по трубе, перерабатывать в метанол и, дальше, отправлять к потребителю", - сообщил он.

Ранее, в 2018 году глава Управления маркетинга и экономических операций SOCAR Аднан Ахмедзаде сообщал в интервью "Интерфакс-Азербайджан", что SOCAR ведет переговоры с российской стороной о возможности строительства в РФ метанолового завода. При этом, он не стал уточнять, с какой из российских компаний ведутся переговоры по этому вопросу.

SOCAR в настоящее время является владельцем Азербайджанского метанолового завода в Гарадагском районе Баку. Этот завод был построен компанией AzMeCo. Инвестиции AzMeCo в строительство завода составили около $500 млн. Производственная мощность завода составляет 720 тыс. тонн метилового спирта в год.

SOCAR приобрела завод за 810 млн манатов у ЗАО "Аграркредит", получившего предприятие в свое распоряжение от Международного банка Азербайджана по решению суда.

Н.Аббасова

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Тэги: РОССИЯ, ЗАВОД/МЕТАНОЛЬНЫЙ, ПЛАНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]