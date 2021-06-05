Азербайджан намерен наладить экспорт водорода и аммония потребителем в Европе - SOCAR

Компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР) планирует наладить производство аммония из попутного нефтяного газа и его поставки в Европу, заявил гендиректор "Сокар Рус" Фарид Джафаров.

"Снижение карбонового следа - неизбежность развития не только нефтегазовых компаний, но и в целом всей мировой экономики. Группа компаний SOCAR уже реализует ряд проектов в этом направлении. В первую очередь, - это производство водорода на Апшероне для дальнейшей транспортировки по "Южному газовому коридору" для потребителей в Европе", - сообщил Джафаров в интервью российским СМИ, передает агентство "Интерфакс-Азербайджан".

Он добавил, что компания реализует программу полного обнуления до 2022 году выбросов попутного нефтяного газа до 2022 года.

"Мы рассматриваем разные проекты на стыке традиционных и инновационных технологий. Один из проектов, который мы рассматриваем, - это производство аммония непосредственно на месторождении из попутного нефтяного газа, с улавливанием и закачиванием карбоновых выбросов обратно в пласт для поддержания пластового давления. А также транспортировку этого аммония в Европу в качестве сырья для дальнейшего производства водорода", - заявил Джафаров.

"В целом, у нас по цепочке получается очень ограниченный выброс карбона. Наша компания укладывается в стратегию государства, которую утвердил президент Азербайджана. И эта стратегия в том, чтобы до 2050 года достигнуть цели нулевых выбросов", - подчеркнул он.

Компания SOCAR планирует в 2022 году свести к нулю выбросы попутного газа в атмосферу, говорится в сообщении компании.

Ранее сообщалось, что SOCAR уже сократила выбросы попутного газа до 2%.

Н.Аббасова