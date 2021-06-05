Сечин: пандемия предопределила исход выборов в США, продолжит влиять на смену политических элит в других странах

Пандемия предопределила исход выборов в США и будет влиять на смену политических элит в других странах, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Пандемия стала ключевым элементом, влияющим на образ жизни и политику, внося коррективы в политический календарь. Именно пандемия и ход борьбы с ней предопределила, в конечном итоге, исход выборов в США. В ближайшем будущем мы увидим ее влияние на смену политических элит и в других странах", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.
Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе
Замгоссекретаря США в ближайшее время в рамках регионального визита посетит Азербайджан
Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере
Число нефтегазовых установок в мире выросло после трех месяце снижения
Проект Роснефти "Восток Ойл" будет производить "зеленые баррели" нефти - Сечин
Сечин прогнозирует появление новых игроков на нефтегазовом рынке РФ, рост средних компаний и консолидацию в отрасли
Власти Китая одобрили вакцину CoronaVac от COVID-19 для детей от 3 до 17 лет
Власти Азербайджана с 10 июня для граждан России и Турции смягчают условия посещения страны самолетами
Союз журналистов Москвы соболезнует в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов в Карабахе
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?