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Регион 05.06.2021 12:31

Сечин: пандемия предопределила исход выборов в США, продолжит влиять на смену политических элит в других странах

Пандемия предопределила исход выборов в США и будет влиять на смену политических элит в других странах, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Пандемия стала ключевым элементом, влияющим на образ жизни и политику, внося коррективы в политический календарь. Именно пандемия и ход борьбы с ней предопределила, в конечном итоге, исход выборов в США. В ближайшем будущем мы увидим ее влияние на смену политических элит и в других странах", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПАНДЕМИЯ, ПОЛИТИКА, ВЛИЯНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]