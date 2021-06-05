Сечин: пандемия предопределила исход выборов в США, продолжит влиять на смену политических элит в других странах

Пандемия предопределила исход выборов в США и будет влиять на смену политических элит в других странах, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Пандемия стала ключевым элементом, влияющим на образ жизни и политику, внося коррективы в политический календарь. Именно пандемия и ход борьбы с ней предопределила, в конечном итоге, исход выборов в США. В ближайшем будущем мы увидим ее влияние на смену политических элит и в других странах", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.