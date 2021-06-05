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ТЭК 05.06.2021 12:39

Сечин: долгосрочная стабильность поставок нефти под вопросом из-за недоинвестирования

Долгосрочная стабильность поставок нефти находится под вопросом из-за недоинвестирования на фоне конъюнктурных интересов инвесторов, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"По мере масштабного вакцинирования и снижения воздействия пандемии на мировую экономику спрос на нефть восстановится, и необходимо быть к этому готовыми. Спрос на энергию будет расти и дальше, и новые волны заражений могут лишь замедлить, но не остановить этот процесс", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.

"По имеющимся оценкам, для поддержания текущего уровня добычи до 2040 года в мировую нефтегазовую отрасль требуется инвестировать порядка $17 трлн, что составит около трети всех мировых инвестиций в энергетику", - отметил Сечин.

"Тем не менее, долгосрочная стабильность поставок нефти находится под риском из-за недоинвестирования. Это связано как с требованиями полного отказа от инвестиций в нефтегазовый сектор со стороны различных "стейкхолдеров", так и со стремлением мейджоров увеличивать акционерную стоимость и доходы акционеров за счет роста дивидендов и выкупа акций. Компании попали в зависимость от конъюнктурных интересов отдельных групп инвесторов. Так, некоторые из них вынуждены реализовывать только те проекты, которые дадут отдачу уже в ближайшие годы, и отказываются от поиска и разведки новых запасов. В результате прирост запасов нефти и газа в последние годы находится на исторических минимумах, и определенный дефицит ресурсов просматривается уже сейчас. Этот тренд может стать "новой нормой" для мировых мейджоров и привести к истощению ресурсной базы. Мир рискует столкнуться с острым дефицитом нефти и газа", - подчеркнул он.

По мнению Сечина, вывод инвестиций из традиционного нефтегазового бизнеса уже привел к цепочке последствий: "это падение прибыли, а для некоторых игроков и убытки, выход из хвостовых активов и усиление давления акционеров".

"Похоже, компаниям необходимо менять формат взаимодействия с внешним миром, поскольку сегодня инвесторы уделяют больше внимания таким аспектам, как экологические программы, инвестиции в углеродную нейтральность, зеленый ребрендинг, затраты на обратный выкуп акций, а не фундаментальным финансовым и операционным показателям, позволяющим реально оценить текущие и будущие перспективы бизнеса", - добавил Сечин.

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Тэги: РОССИЯ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, РИСКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]