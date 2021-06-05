Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0596 RUR   0.0232 GBR   2.3961 TRY   0.1952

Цена на нефть

03.06 $/bbl   WTI 68.81 -0.02 Brent 71.31 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 05.06.2021 12:50

Сечин: мир стоит перед стратегической проблемой межтопливной конкуренции, действовать нужно аккуратно

Мир стоит на распутье перед стратегической проблемой межтопливной конкуренции, но действовать нужно аккуратно, считает глава "Роснефти" Игорь Сечин.

"Зелёная" энергетика стала особенно заметна в период волатильности нефтяных рынков в прошлом году, когда масштабный приток средств на фондовый рынок США позволил "разогнать" капитализацию отдельных секторов. В результате динамика капитализации "зеленых" компаний существенно превысила как показатели нефтегазовых мейджоров, так и рынка в целом", - сказал он, выступая на энергетической панели "Трансформация мировой энергетики" в рамках ПМЭФ.

Как отметил Сечин, локомотивом развития возобновляемой энергетики становится Азиатско-Тихоокеанский регион, в котором прирост таких мощностей за последние 10 лет в разы превышает рост в Европе и США. "Прогнозы аналитиков указывают на то, что эта тенденция сохранится и в следующие 10 лет, и ввод мощностей возобновляемой энергетики в Китае, Индии и других странах региона более чем в 2,5 раза превысит прирост мощностей в Европе. При этом рост происходит сбалансированно и параллельно с развитием традиционной энергетики", - сказал глава "Роснефти".

"Важно, чтобы продолжающееся стимулирование "зеленой" энергетики не подменяло ее реальную экономическую эффективность. Искажение происходит, в первую очередь, за счет масштабных субсидий ветровой и солнечной генерации, которые, например, в Евросоюзе за 10 лет выросли в 5 раз практически до 50 млрд евро в год, при этом сами объемы генерации за этот же период увеличились только в 3,6 раза. В то же время, несмотря на существенные инвестиции, возобновляемая энергетика так и не превратилась в значимый резерв мирового экономического развития", - подчеркнул он.

"Ключом к энергетической трансформации и низкоуглеродному будущему являются технологии. Но достаточно ли они развиты? На этом пути стоит множество вызовов: по оценкам МЭА, в 2050 году около половины разрабатываемых сейчас технологий низкоуглеродной энергетики будут находиться на стадии прототипов и пилотных проектов. Даже к 2070 году 30% технологий все еще будут требовать доработки для ввода в коммерческую эксплуатацию и, следовательно, все новых и новых инвестиций", - отметил Сечин.

По словам Сечина, для обеспечения 15-20% общего спроса на энергию за счет водорода, по оценке специализированной организации Energy Transition Commission, до 2050 года потребуется почти $15 трлн, "что в ежегодном выражении сопоставимо с расходами всего нефтегазового сектора".

"При этом водородная энергетика может стать экономически целесообразной только в случае ее обеспечения соответствующими объемами "зеленой" генерации, и 85% от этой впечатляющей суммы необходимо будет направить именно на неё. Кроме того, вырабатываемая "зеленая" энергия должна быть достаточно дешевой и не создавать дополнительной нагрузки на потребителя. Пока же практика такова, что с увеличением доли ВИЭ происходит повышение тарифов, а их льготное налогообложение в конечном итоге приводит к дефициту бюджета", - отметил глава нефтекомпании.

"В результате, низкая экономическая эффективность низкоуглеродных решений ложится дополнительным бременем на потребителя", - подчеркнул он.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ТОПЛИВО, КОНКУРЕНЦИЯ, МНЕНИЕ


Похожие новости


Казахстан намерен временно запретить импорт бензина и авиатоплива из РФ железнодорожным транспортом Козак: новые соглашения с нефтяниками по топливному рынку подписаны Русснефть подписала соглашение с Минэнерго и ФАС о стабилизации топливного рынка Ряд нефтяных компаний сообщил о подписании соглашения с Минэнерго и ФАС по стабилизации топливного рынка ЛУКОЙЛ выполняет обязательства по поставкам топлива, увеличит производство за счет досрочного вывода из ремонта НОРСИ - Алекперов Путин готов поддержать законопроект об уравнивании пошлины на топливо до уровня на нефть при кризисе на рынке

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]