Самые богатые 100 семей Британии получат письма с призывом больше жертвовать на борьбу с климатическим кризисом

Каждой из 100 богатейших семей Британии, а также 100 благотворительным фондам в субботу доставят письма от группы экологических организаций, призывающих поставить в центр внимания филантропической деятельности проблемы климата, сообщает издание The Guardian.

"Мы находимся в точке невозврата: без скоординированных и радикальных действий, нынешние тенденции с экстремальной погодой, все более враждебными условиями существования и находящейся в упадке природой ускорятся", - цитирует The Guardian выдержки из письма.

Как отмечает The Guardian, в обращении не указано, какие именно суммы следует пожертвовать получателям письма. Однако, согласно анализу The Guardian, составители надеются увеличить финансирование климатических инициатив на $1 млрд фунтов стерлингов к 2025 году. При этом, указывает газета, в данный момент лишь 4% средств от британских филантропических фондов направляется на решение экологических проблем, включая изменения климата.

По данным газеты, среди получателей воззвания значатся основатель нефтехимической компании Ineos британский миллиардер Джим Рэтклифф, занимающаяся металлургическим бизнесом семья Миттал, бизнесмен Алишер Усманов, американский и британский предприниматель Леонид Блаватник.

Письмо было составлено базирующейся в Британии организацией Environmental Funders Network, под ней подписались представители 14 экологических организаций и фондов.

Между тем, указывает The Guardian, в письме не содержится призыва к получателям ни отказаться от бизнеса, связанного с выбросами углекислого газа, ни менять образ жизни.

Ранее Кембриджская комиссия по устойчивому развитию (Cambridge Sustainability Commission), учрежденная Издательством Кембриджского университета, обнародовала доклад, согласно которому выбросы углекислых газов, причиной которых стала более бедная половина населения ЕС, в 1990 - 2015 годах упали на 25%, а у более богатых 10% населения, наоборот, выросли.

Доклад указывает, что в следующие 10 лет самому богатому 1% населения мира следует сократить деятельность, ведущую к выбросам углекислых газов, не менее чем в 30 раз, а самые бедные могут нарастить ее в три раза: все это позволит сдержать рост температур в пределах 1,5 градусов по Цельсию, что предусмотрено Парижским соглашением по климату.

The Guardian добавляет, что на фоне ограничений на авиасообщение, вводившихся в мире на фоне пандемии COVID-19, использование частных самолетов возросло, так же как спрос на предметы роскоши и состояние многих миллиардеров.

В ноябре в Глазго (Великобритании) запланирована 26-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.