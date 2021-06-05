Суд в Новосибирске арестовал азербайджанцев, участвовавших в конфликте с автоинспектором

Центральный районный суд Новосибирска в субботу избрал меру пресечения в виде заключения под стражу двум предполагаемым нарушителям, находившимся вместе с 19-летним Векилом Абдуллаевым, которого 28 мая смертельно ранил автоинспектор в поселке Мошково.

"Постановлением Центрального районного суда Новосибирска удовлетворено ходатайство Главного следственного управления Следственного комитета РФ (об аресте - ИФ) в отношении Исмаилова Илькина, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст. 318 и ст.319 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти; оскорбление представителя власти - ИФ)", - говорится в сообщении суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 4 августа. Также до 4 августа суд арестовал второго фигуранта - Руслана Курбанова, которому предъявлены такие же обвинения.

Вечером 28 мая на 61-м км автодороги Р-255 "Сибирь" в Мошковском районе водитель автомобиля Тoyota не остановился по требованию сотрудника ДПС и продолжил движение. Полицейские начали преследовать его. Автомобиль свернул к придорожной гостинице и остановился. Из него выбежали несколько человек и попытались скрыться.

Полицейские задержали одного из правонарушителей и сопроводили к патрульной машине. В это время двое из скрывшихся вернулись и попытались помешать полицейским, один из них снимал происходящее на видео, второй - 19-летний азербайджанец Векил Абдуллаев - попытался отбить товарища.

Полицейский несколько раз ударил Абдуллаева, достал пистолет, после чего произошел непроизвольный выстрел. В результате Абдуллаев получил ранение в голову, 30 мая он скончался в Мошковской ЦРБ.

Позднее суд арестовал полицейского до 28 июля 2021 года. Он обвиняется по пп. "а, б, в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (Превышение должностных полномочий с применением насилия, оружия, причинением тяжких последствий). Однако накануне глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин добился освобождения из-под ареста автоинспектора, смертельно ранившего Абдуллаева.

В отношении сотрудников регионального управления СК, которые принимали процессуальные решения по делу и ходатайствовали о мере пресечения, назначены служебные проверки.

Уголовное дело в отношении автоинспектора передано из следственного управления СК России по Новосибирской области в центральный аппарат СКР.