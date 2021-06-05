Путин посоветовал главе MI6 не портить отношения Москвы и Лондона

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона.
Телеканал Sky news уточняет, что на встрече Путина попросили прокомментировать недавние высказывания Мура, будто "Россия объективно слабеет экономически и демографически".
"Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберется опыта, и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой", - приводит слова Путина телеканал.
"Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения", - отметил президент.
При этом Путин указал, что торговля России и Великобритании в 2020 году возросла.
"Так что, если вы не будете пытаться вмешиваться в этот процесс, тогда все будет хорошо", - приводит Sky news слова российского президента.
Ранее глава MI6 Мур в интервью британскому изданию Sunday Times назвал Россию страной, слабеющей по объективным причинам - ввиду экономического и демографического положения.
"Россия объективно слабеет экономически и демографически. Она представляет чрезвычайную проблему", - сказал он.
При этом Мур упомянул о "безрассудном поведении" России в отношении Украины. "Когда вы сталкиваетесь с таким образцом безрассудного поведения, когда вы видите, что происходит вокруг Украины, конечно, это вызывает беспокойство", - отмечал глава MI6.
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