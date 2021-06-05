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СНГ 05.06.2021 13:50

Путин посоветовал главе MI6 не портить отношения Москвы и Лондона

Президент РФ Владимир Путин на встрече с руководителями мировых информационных агентств заявил, что новому руководителю британской разведки MI6 Ричарду Муру не имеет смысла портить отношения Москвы и Лондона.

Телеканал Sky news уточняет, что на встрече Путина попросили прокомментировать недавние высказывания Мура, будто "Россия объективно слабеет экономически и демографически".

"Вы говорите, что новый глава MI6 дал такие оценки, а он новый здесь, и я думаю, он наберется опыта, и он, вероятно, изменит свои оценки того, является ли Россия слабеющей державой", - приводит слова Путина телеканал.

"Тогда зачем переживать? Зачем беспокоиться? Просто живите своей жизнью и не пытайтесь дальше портить российско-британские отношения", - отметил президент.

При этом Путин указал, что торговля России и Великобритании в 2020 году возросла.

"Так что, если вы не будете пытаться вмешиваться в этот процесс, тогда все будет хорошо", - приводит Sky news слова российского президента.

Ранее глава MI6 Мур в интервью британскому изданию Sunday Times назвал Россию страной, слабеющей по объективным причинам - ввиду экономического и демографического положения.

"Россия объективно слабеет экономически и демографически. Она представляет чрезвычайную проблему", - сказал он.

При этом Мур упомянул о "безрассудном поведении" России в отношении Украины. "Когда вы сталкиваетесь с таким образцом безрассудного поведения, когда вы видите, что происходит вокруг Украины, конечно, это вызывает беспокойство", - отмечал глава MI6.

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Тэги: ПУТИН, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, РАЗВЕДКА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]