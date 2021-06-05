Союз журналистов Москвы соболезнует в связи с трагической гибелью азербайджанских журналистов в Карабахе

Союз журналистов Москвы выразил соболезнования в связи с трагической гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе.
«Союз журналистов Москвы выражает соболезнования семьям и коллегам погибших», - говорится в соболезновании, опубликованном на сайте российского издания «Московский комсомолец».
Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине, установленной армянской стороной.
В результате инцидента пострадали еще 4 человека.
Военная прокуратура Азербайджана по данному инциденту возбудила уголовное дело.
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