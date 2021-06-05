Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов

Американская авиакомпания United Airlines объявила о планах купить 15 новых сверхзвуковых лайнеров, чтобы к 2029 году "вернуть сверхзвуковые скорости в авиацию".
Как напоминает "Би-би-си", сверхзвуковые пассажирские перелеты были прекращены в 2003 году, после того как Air France и British Airways отказались от "Конкордов".
Производить новый лайнер Overture будет компания из Денвера под названием Boom, но тестовые полеты пока только планируются. Отмечается, что прежде чем исполнять контракт, Boom должна выполнить требования авиакомпании по безопасности.
Сверхзвуковой полет предполагает, что самолет движется быстрее скорости звука. При полете на высоте 18 300 м это значит, что лайнер должен двигаться быстрее 1060 км/ч, пишет "Би-би-си".
В среднем пассажирский самолет в крейсерском режиме полета движется со скоростью 900 км/ч, как ожидается, Overture будет достигать скорости 1805 км/ч (1,7 Маха).
Благодаря этой скорости трансатлантический перелет, например, из Лондона в Нью-Йорк, может быть осуществлен вдвое быстрее. Компания Boom утверждает, что их будущий лайнер сможет выполнить подобный рейс за 3,5 часа.
Ранее в мире существовали две модели сверхзвуковых пассажирских самолетов: советский Ту-144 и британо-французский "Конкорд" (он развивал скорость в 2,04 Маха, т.е. 2180 км/ч).
Как отмечает "Би-би-си", основные проблемы сверхзвуковых самолетов - это шум, расход топлива и загрязнение. Когда самолет преодолевает скорость звука, на земле слышен резкий громкий хлопок. Из-за этого от самолетов зачастую требуется снижать скорость вблизи гражданских объектов. Компания Boom настаивает, что их самолет будет производить не больше шума, чем обычный современный пассажирский самолет.
Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе
Замгоссекретаря США в ближайшее время в рамках регионального визита посетит Азербайджан
Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере
Семья Онассис выставила на аукцион картину кисти Черчилля
Главред одной из ведущих радиостанций России в прямом эфире выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Карабахе
Самые богатые 100 семей Британии получат письма с призывом больше жертвовать на борьбу с климатическим кризисом
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
В Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19
В Миннеаполисе произошли столкновения с полицией после гибели афроамериканца при задержании
В Китае пять человек убиты в результате нападения человека с ножом
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?