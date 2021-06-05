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Транспорт и связь 05.06.2021 20:10

Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов

Американская авиакомпания United Airlines объявила о планах купить 15 новых сверхзвуковых лайнеров, чтобы к 2029 году "вернуть сверхзвуковые скорости в авиацию".

Как напоминает "Би-би-си", сверхзвуковые пассажирские перелеты были прекращены в 2003 году, после того как Air France и British Airways отказались от "Конкордов".

Производить новый лайнер Overture будет компания из Денвера под названием Boom, но тестовые полеты пока только планируются. Отмечается, что прежде чем исполнять контракт, Boom должна выполнить требования авиакомпании по безопасности.

Сверхзвуковой полет предполагает, что самолет движется быстрее скорости звука. При полете на высоте 18 300 м это значит, что лайнер должен двигаться быстрее 1060 км/ч, пишет "Би-би-си".

В среднем пассажирский самолет в крейсерском режиме полета движется со скоростью 900 км/ч, как ожидается, Overture будет достигать скорости 1805 км/ч (1,7 Маха).

Благодаря этой скорости трансатлантический перелет, например, из Лондона в Нью-Йорк, может быть осуществлен вдвое быстрее. Компания Boom утверждает, что их будущий лайнер сможет выполнить подобный рейс за 3,5 часа.

Ранее в мире существовали две модели сверхзвуковых пассажирских самолетов: советский Ту-144 и британо-французский "Конкорд" (он развивал скорость в 2,04 Маха, т.е. 2180 км/ч).

Как отмечает "Би-би-си", основные проблемы сверхзвуковых самолетов - это шум, расход топлива и загрязнение. Когда самолет преодолевает скорость звука, на земле слышен резкий громкий хлопок. Из-за этого от самолетов зачастую требуется снижать скорость вблизи гражданских объектов. Компания Boom настаивает, что их самолет будет производить не больше шума, чем обычный современный пассажирский самолет.

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Тэги: США, АВИАКОМПАНИЯ, САМОЛЕТЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]