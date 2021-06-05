Российские нефтяники не хотят уходить от расчетов в долларах, но если их заставят, найдут альтернативу - Путин

Крупные российские экспортеры по-прежнему предпочитают расчеты в долларах, а не национальных валютах, но если политическое давление заставит их отказаться от американской валюты, найдут способ решить проблему, заявил президент РФ Владимир Путин.

В ходе беседы с руководителями международных информагентств на полях ПМЭФ-2021 представитель Bloomberg спросила Путина о намерении избавиться от доллара, упомянув озвученное на форуме решение исключить доллар из числа активов для инвестирования средств Фонда национального благосостояния.

Путин в ответ заявил, что задачи избавиться от доллара Россия не ставит, но использование Соединенными Штатами своей валюты в качестве инструмента санкционного давления вынуждает искать альтернативу. "Мы не уходим (от доллара - ИФ) сознательно, а мы вынуждены это делать. Но когда мы это делаем, складывается определенная система наших финансовых отношений с партнерами, уже вне долларовой зоны", - объяснил президент логику дедолларизации. Американские власти "подпиливают сук, на котором сидят", и в конце концов он "грохнется": во всем мире возникают сомнения в надежности долларовых расчетов и сокращается доля доллара в золотовалютных резервах.

"Я скажу как бывший гражданин бывшего Советского Союза. В чем проблема империй? Им кажется, что они такие могущественные, что они могут позволить себе небольшие погрешности и ошибки. Ничего: этих купим, этих напугаем, с этими договоримся, этим дадим бусы, этим погрозим военными кораблями... И мы решим проблему. Но количество проблем нарастает, и наступает момент, когда с ними уже не справиться. И США уверенной поступью, уверенной походкой и твердым шагом идут прямо по пути Советского Союза", - сказал Путин.

"Это (отказ от доллара - ИФ) не наша инициатива. Некоторые наши компании, например, в нефтяном секторе, они, имея в виду волатильность национальных валют, не хотят уходить от доллара сегодня. Но если их будут вынуждать это делать, в конце концов и они найдут способ дедолларизации своих расчетов - и в национальных валютах, и в валютах третьих стран. Ну найдут просто выход, и все. И вот это будет очень серьезным ударом по доллару как по мировой резервной валюте", - заявил президент.

В целом для мировой экономики, по его словам, "множественность резервных валют и расчетных единиц в принципе вещь целесообразная, имея в виду, если мы хотим достичь более устойчивой ситуации в мировых финансах и в мировой экономике в целом".