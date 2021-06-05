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Спорт 05.06.2021 17:21

Леклер на Ferrari выиграл квалификацию "Гран-при Азербайджана"

Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл квалификацию "Гран-при Азербайджана".

Для монегаска это 9-ый поул в карьере и 2-ой в сезоне. Он показал результат в 1:41.218.

Вместе с Леклером с первого ряда будет стартовать пилот Mercedes Льюис Хемилтон. Второй ряд на старте займут Макс Ферстаппен (Red Bull) и Пьер Гасли (AlphaTauri).

Квалификация четырежды прерывалась из-за красных флагов. Сначала в первой сессии Лэнс Стролл (Aston Martin) разбил машину на выходе из 15-го круга, затем в этой же сессии после возобновления гонок в том же повороте разбил машину Антонио Джовинацци (Alfa Romeo).

Во второй сессии красные флаги были подняты после аварии Даниэля Рикардо на выходе из 3-го поворота. До конца сессии оставалось 1,5 минуты, поэтому в дирекции приняли решение ее не возобновлять. А за несколько секунд до конца третьей сессии в 3-ий поворот не вписались сразу две машины – сначала Юки Цунода (AlphaTauri), а за ним Карлос Сайнс (Ferrari).

«Гран-при Азербайджана» стартует 6 июня в 15:50 по местному времени и станет шестым этапом сезона 2021 года.

По итогам пяти этапов в личном зачете лидирует пилот Red Bull Макс Ферстаппен с 105 очками. Всего на 4 очка от него отстает Хэмилтон. Третью позицию с 56 очками занимает пилот McLaren Ландо Норрис.

Длина трассы Baku City Circuit составляет 6,003 км. Общая протяженность этапа - 306,049 км, количество поворотов - 20. Чтобы добраться до финиша, пилотам необходимо будет совершить 51 круг.

А. Мамедов

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Тэги: ГОНКА, ПОУЛ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]