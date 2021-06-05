Кыргызстан и Таджикистан отводят войска от границы

Представители Кыргызстана и Таджикистана договорились отвести войска от совместной границы, а пограничные посты перенести на 3 км вглубь страны, сообщает пресс-служба киргизского правительства.

"5 июня состоялась рабочая встреча государственной комиссии сторон по делимитации и демаркации государственной границы Киргизии и Таджикистана. Подписан протокол, согласно которому стороны отводят войска и военное оборудование на места их постоянной дислокации, на месте остаются только штатные пограничные наряды", - говорится в сообщении.

Протокол подписали Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) Кыргызстана Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов.

В протоколе указано, что стороны отводят погранпосты на 3 км в глубь своих территорий.

"Протоколом также предусмотрено использование пастбищ на этом участке. Любые действия на государственной границе должны предварительно согласовываться с сопредседателями сторон", - отметили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, стороны обязуются провести разъяснительную работу с населением приграничных сел, а также придерживаться пунктов протокола.