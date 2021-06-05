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Дальнее зарубежье 05.06.2021 18:15

Порядка 100 человек стали жертвами атаки боевиков на севере Буркина-Фасо

По меньшей мере 100 гражданских лиц были убиты на севере Буркина-Фасо в результате нападения боевиков, передает в субботу агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление правительства страны.

Вылазка боевиков произошла накануне вечером, их целью стала деревня в провинции Яга. AP указывает, что речь идет о наиболее масштабном по числу жертв нападении в Буркина-Фасо за последние пять лет.

В правительстве полагают, что атаку организовали джихадисты. В стране на 72 часа объявлен траур.

AP отмечает, что, хотя в регионе Сахель, проходящем в том числе через Буркина-Фасо, присутствует более 5 тыс. военных Франции, джихадисты здесь действуют все активнее. При этом более 1 млн жителей Буркина-Фасо пришлось покинуть свои дома, став внутренне перемещенными лицами.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: БУРКИНА-ФАСО, АТАКА, ЖЕРТВЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]