Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0596 RUR   0.0232 GBR   2.3961 TRY   0.1952

Цена на нефть

03.06 $/bbl   WTI 68.81 -0.02 Brent 71.31 -0.04

Погода в Баку

  ночь день

05.06.2021 19:22

Семья Онассис выставила на аукцион картину кисти Черчилля

Картина, написанная британским политиком Уинстоном Черчиллем в 1921 году, которая долгое время считалась утерянной, будет выставлена на торги. Как сообщает ArtNews, 50 лет назад картину подарили греческому предпринимателю Аристотелю Онассису, теперь же его наследники намерены продать полотно на аукционе Phillips в Нью-Йорке.

Организаторы аукциона рассчитывают выручить за полотно "Ров, Брекклз" около $1,5-2 млн.

Черчилль и Онассис познакомились благодаря сыну британского экс-премьера. Судовладелец-миллиардер был одним из нескольких высокопоставленных друзей Черчиллю, которому он дарил свои натюрморты и пейзажи.

Как отмечает ArtNews, последнее время работы британского политика пользуются популярностью на торгах. Так в марте один покупатель приобрел на аукционе Christie`s сразу три картины, написанные Черчиллем, за $16 млн.

В 2014 году его полотно "Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле" ушло с молотка за $2,7 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЧЕРЧИЛЬ, КАРТИНА, АУКЦИОН

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]