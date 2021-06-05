Семья Онассис выставила на аукцион картину кисти Черчилля

Картина, написанная британским политиком Уинстоном Черчиллем в 1921 году, которая долгое время считалась утерянной, будет выставлена на торги. Как сообщает ArtNews, 50 лет назад картину подарили греческому предпринимателю Аристотелю Онассису, теперь же его наследники намерены продать полотно на аукционе Phillips в Нью-Йорке.
Организаторы аукциона рассчитывают выручить за полотно "Ров, Брекклз" около $1,5-2 млн.
Черчилль и Онассис познакомились благодаря сыну британского экс-премьера. Судовладелец-миллиардер был одним из нескольких высокопоставленных друзей Черчиллю, которому он дарил свои натюрморты и пейзажи.
Как отмечает ArtNews, последнее время работы британского политика пользуются популярностью на торгах. Так в марте один покупатель приобрел на аукционе Christie`s сразу три картины, написанные Черчиллем, за $16 млн.
В 2014 году его полотно "Пруд с золотыми рыбками в Чартуэлле" ушло с молотка за $2,7 млн.
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