В Азербайджане продолжается суточный спад заражений COVID-19, 3 человека скончались

Медики в Азербайджане за минувшие сутки выявили коронавирус у 108человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 334,647 тыс., сообщает в пятницу республиканский оперативный штаб.

Накануне сообщалось о 123 случаях заражения.

По данным ведомства, за сутки скончались 3 человека с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 4 936.

Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 326,619 тыс. человек (+350 за сутки).

В настоящее время на лечении и карантине находятся 3 тыс. 92 человека, сообщили в штабе.

Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 8 331 тест на коронавирус (накануне 9 585 теста), всего в стране с начала пандемии сделано 3 млн 559,951 тыс. тестов на COVID-19.

Н.Аббасова