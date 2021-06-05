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Происшествия 05.06.2021 18:35

Главред одной из ведущих радиостанций России в прямом эфире выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Карабахе

Главный редактор одной из ведущих российских радиостанций «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе в Карабахском регионе Азербайджана.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Венедиктов в субботу в прямом эфире передачи «Будем наблюдать» сказал: «Вчера двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе. В Карабахе много заминированных территорий. Двое наших коллег – Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, они ехали в транспортном средстве, как журналисты, освещать процессы и погибли, подорвавшись на мине. Война догоняет людей мирных профессий, на этот раз журналистов. Я выражаю соболезнования коллективам, где они работали, а также их семьям».

Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине, установленной армянской стороной.

В результате инцидента пострадали еще 4 человека.

Военная прокуратура Азербайджана по данному инциденту возбудила уголовное дело.

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Тэги: ВЕНЕДИКТОВ, ЖУРНАЛИСТЫ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]