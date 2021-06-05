Главред одной из ведущих радиостанций России в прямом эфире выразил соболезнования в связи с гибелью азербайджанских журналистов в Карабахе

Главный редактор одной из ведущих российских радиостанций «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов выразил соболезнования в связи с трагической гибелью двух азербайджанских журналистов в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе в Карабахском регионе Азербайджана.
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», Венедиктов в субботу в прямом эфире передачи «Будем наблюдать» сказал: «Вчера двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе. В Карабахе много заминированных территорий. Двое наших коллег – Сирадж Абышов и Магеррам Ибрагимов, они ехали в транспортном средстве, как журналисты, освещать процессы и погибли, подорвавшись на мине. Война догоняет людей мирных профессий, на этот раз журналистов. Я выражаю соболезнования коллективам, где они работали, а также их семьям».
Как сообщалось ранее, 4 июня 2021 года около 11 часов утра оператор гостелеканала AzTV Сирадж Абышов, сотрудник государственного информагентства "АзерТАДЖ" Магеррам Ибрагимов, а также заместитель представителя главы ИВ в села Сусузлуг Кельбаджарского района Ариф Алиев, находясь в автомобиле «КАМАЗ», погибли при подрыве на противотанковой мине, установленной армянской стороной.
В результате инцидента пострадали еще 4 человека.
Военная прокуратура Азербайджана по данному инциденту возбудила уголовное дело.
Отдел новостей
Группа карабахских армян обвиняет власти Армении в гибели азербайджанских журналистов и чиновника в Карабахе
Замгоссекретаря США в ближайшее время в рамках регионального визита посетит Азербайджан
Баку и Анкара продолжат консультации по сотрудничеству в военной сфере
Авиакомпания United закупит 15 сверхзвуковых пассажирских самолетов
Российские нефтяники не хотят уходить от расчетов в долларах, но если их заставят, найдут альтернативу - Путин
Число нефтегазовых установок в мире выросло после трех месяце снижения
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Президент Алиев выделил 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Агдамском и Тертерском районах
В Нью-Дели ослабят ограничения на фоне снижения заболеваемости COVID-19
В Миннеаполисе произошли столкновения с полицией после гибели афроамериканца при задержании
В Китае пять человек убиты в результате нападения человека с ножом
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?