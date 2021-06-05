Минск готов отстаивать свои интересы в связи с инцидентом с Ryanair в суде

Белорусские власти готовы в суде отстаивать свои интересы в связи с инцидентом с самолетом Ryanair, уверены, что смогут добиться компенсации.

"Мы уверены в своей правоте и готовы отстаивать свои интересы в судебном порядке. Полагаю, мы сможем добиться компенсации всего нанесенного нам ущерба", - заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью телеканалу "Беларусь 1" в субботу.