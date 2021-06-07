Талибы заверили, что не представляют опасности для афганских подрядчиков иностранных войск

Движение "Талибан" в понедельник заявило, что оно не представляет угрозы для афганских переводчиков и других лиц, работавших с иностранными войсками, сообщает афганский телеканал Tolo со ссылкой на заявление талибов.

"Большое количество афганцев за прежние 20 лет оккупации работали с иностранными силами переводчиками, охранниками, и теперь, когда иностранные силы покидают Афганистан, эти афганцы также намерены бежать из страны ввиду боязни", - говорится в заявлении.

"Исламский эмират (так талибы называют Афганистан) не будет их беспокоить и призывает их возвратиться к нормальной жизни... Они не должны чувствовать себя в опасности", - приводит телеканал выдержки из заявления талибов.

Движение подчеркнуло, что те афганцы, которые работали с международными войсками, не должны ничего бояться, им нужно продолжать мирную жизнь в своей стране.

США и НАТО продолжают вывод своего контингента из Афганистана. На фоне этого десятки афганских работников, которые являются партнерами иностранцев на протяжении последних 20 лет, выражают обеспокоенность ситуацией в стране и потому ищут убежища. Работники утверждают, что оставаться в Афганистане для них - ночной кошмар, поскольку они постоянно получают угрозы по причине работы с коалиционными силами.

В апреле по меньшей мере 50 афганских подрядчиков войск США собрались на площади в Кабуле, где заявили, что американскому правительству нужно обратить внимание на угрозы, с которыми они сталкиваются уже сейчас или столкнутся после ухода иностранных сил. Многие призывают администрацию президента Джо Байдена вывезти их из Афганистана и предоставить основания для убежища в европейских странах или в США.

"Этим людям должны дать безопасное убежище. Они заслуживают специальной визы. Это их право", - сказал Ширин Ага Джафари, переводчик американских военных в Афганистане.

Некоторые показали письма с угрозами, которые они получили от движения "Талибан" (запрещено в РФ).

Мохаммед Ариф Ахмаджай, работавший с военными США последние 10 лет, заявил, что талибы угрожали ему смертью более десяти раз.

По данным военной газеты Stars and Stripes, после вывода войск США из Афганистана в стране останется по меньшей мере 18 тыс. их подрядчиков.

В начале июня Центральное командование ВС США сообщило, что вывод американского контингента из Афганистана реализован на 30-44%.

Силы США и их союзников по НАТО начали покидать Афганистан. Планируется, что этот процесс завершится до 11 сентября 2021 года. Таким образом, у США остается на это менее четырех месяцев.