На севере Европы стартовали многонациональные военно-воздушные учения Arctic Challenge

На севере Европы в понедельник начались крупные многонациональные военно-воздушные учения Arctic Challenge Exercise (ACE) 2021, проводимые Швецией, Норвегией и Финляндией, сообщили шведские вооруженные силы.
В учениях, которые продлятся до 18 июня, помимо трех стран организаторов принимают также участие ВВС Великобритании, Германии, Дании, Нидерландов и США. Кроме того, в них участвуют натовские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления AWACS.
Всего в учениях, которые проходят под руководством ВВС Норвегии, принимает участие до 70 самолетов, в том истребители, бомбардировщики, транспортные самолеты, заправщики, а также вертолеты и части ПВО. Самолеты осуществляют операции с четырех авиабаз - Будё и Эрланн в Норвегии, Лулео в Швеции и Рованиеми в Финляндии.
ВВС США представлены истребителями F-16C и F-16D, которые прибыли в Швецию с авиабазы Шпангдалем в Германии, а также заправщики KC-135, размещенные в Финляндии, и находящиеся на авиабазе Милденхолл в Великобритании, сообщило командование ВВС США в Европе.
"Arctic Challenge - это первоклассные учения, которые укрепляют отношения и укрепляют безопасность, поскольку мы тренируемся с нашими северными партнерами", - сказал генерал Джефф Харриджан, командующий ВВС США в Европе и Африке.
"ACE 21 предоставляет участвующим подразделениям возможность тренироваться вместе с союзниками и партнерами во всех воздушных операциях. Подразделения будут сосредоточены на наступательных и оборонительных сценариях, состоящих из миссий воздух-воздух и воздух-земля", - отметил американский генерал.
В командовании указали, что во время учений США, страны-члены НАТО и страны-партнеры будут тренироваться в способности планировать, проводить и оценивать применение крупных сил в многонациональной воздушной операции.
Учения Arctic Challenge проводятся на территории Норвегии, Швеции и Финляндии раз в два года. Впервые они состоялись в 2013 году.
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