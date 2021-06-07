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Дальнее зарубежье 07.06.2021 15:32

Британский авианосец вошел в Восточное Средиземноморье

Ударная группа Королевского ВМФ Великобритании во главе с атомным авианосцем Queen Elizabeth, пройдя Мессинский пролив, вошла в восточную часть Средиземного моря, сообщило командование группы.

В ее состав входят эсминцы Defender и Diamond, фрегаты Kent и Richmond, эсминец ВМС США The Sullivans и нидерландский фрегат Evertsen. Группу также сопровождает ударная атомная подводная лодка класса Astute Королевского флота, оснащенная крылатыми ракетами Tomahawk, и два судна снабжения Fort Victoria и Tidespring.

На борту авианосца размещены восемь британских истребителей пятого поколения F-35B и десять истребителей F-35 ВМС США.

В ходе пребывания авианосной ударной группы в восточной части Средиземного моря британский эсминец и фрегат, а также нидерландский фрегат планируют на некоторое время зайти в Черное море.

В дальнейшем группа, поход которой продлится около восьми месяцев, направится через Красное море и Индийский океан в Южно-Китайское море, чтобы "послать Пекину сигнал", что международные морские пути в этом районе должны оставаться открытыми, сообщают британские СМИ.

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, АВИАНОСЕЦ, СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]