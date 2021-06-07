Topaz Investment увеличил свою долю в азербайджанском Yelo Bank до 96%

ООО «Topaz Investment», являющийся основным акционером азербайджанского «Yelo Bank» (контролируется главой российской НК "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым), увеличил в 2020 году свою долю в капитале банке до 96,02%.
Согласно годовому отчету банка, по итогам 2019 года доля Topaz Investment в капитале Yelo Bank составляла 95,68%.
Topaz Investment увеличил свою долю на фоне сокращения долей Марины Кулишовой и ООО «ISR Holding». Так в течение прошлого года доля Кулишовой сократилась с 4,22% до 3,89%, ISR Holding – с 0,1% до 0,09%.
Уставный капитал Yelo Bank по итогам 2020 года вырос на 8,6% - до 378 млн манатов.
Yelo Bank действует в Азербайджане с 1994 года.
А.Мамедов
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