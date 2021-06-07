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Оборона 07.06.2021 14:40

Азербайджан не претендует на территории других стран, но и не отдаст и пяди своей земли – постоянный представитель страны в ООН

Азербайджан представил генеральному секретарю ООН всю необходимую информацию, связанную с ситуацией вокруг озера Гарагель (Черное озеро) на азербайджано-армянской границе.

«Все приграничные вопросы между Азербайджаном и Арменией должны решаться пограничными органами двух стран посредством созданных каналов связи. Руководство пограничной службы Азербайджана с 12 мая 2021 года находится в этом регионе и ведет переговоры по нормализации ситуации вокруг озера Гарагель. Азербайджан направил всю необходимую информацию международным партнерам. Армения же продолжает вводить в заблуждение международное сообщество. Поэтому мы не должны забывать, что фальсификации и выдумки давно присущи Армении», отмечается в письме постоянного представителя Азербайджана в ООН Яшара Алиева на имя генсека ООН Антонио Гуттериша.

Он подчеркнул, что Азербайджан и Армения уточняют государственную границу на основе официальных карт, имеющихся у сторон.

«Провокационная кампания, развернутая Арменией вокруг ситуации возле озера Гарагель, исходит из внутриполитических процессов в этой стране накануне досрочных парламентских выборов 20 июня», - подчеркивается в документе.

Алиев в своем письме указывает: «Несмотря на множество неоспоримых фактов, Армения с упорством опровергает агрессию, совершенную десятилетиями против Азербайджана, оккупацию азербайджанских территорий, изгнании сотен тысяч мирных жителей, разрушении и разграблении оккупированных районов и городов, убийства в ходе конфликта тысяч мирных жителей Азербайджана».

В письме подчеркивается, что Азербайджан не претендует на территории какой-либо страны, но и не отдаст и пяди своей земли. «Азербайджан является сторонником нормализации межгосударственных отношений между двумя странами на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности друг друга в рамках международных признанных границ и ожидает такой же позиции от Армении», - говорится в письме.

Б.Рустамбеков

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Тэги: АРМЕНИЯ, ООН, ГРАНИЦЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]