Азербайджан за 5 месяцев экспортировал в Европу по TAP 2,3 млрд кубометров газа – глава Минэнерго

Объем азербайджанского газа, экспортированного в Европу по Транс-Адриатическому газопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года составил 2,3 млрд кубометров, заявил министр энергетики Азербайджана Пярвиз Шахбазов.
«С начала транспортировки газа по TAP в декабре 2020 года в целом из Азербайджана в Европу по состоянию на конец мая текущего года доставлено 2,3 млрд кубометров», - заявил Шахбазов, выступая на мероприятии "Энергия Турции- переосмысление энергетики после пандемии".
Ранее министр сообщил, что в 2021 году экспорт азербайджанского газа в Европу превысит 5 млрд кубометров.
Поставки азербайджанского газа по газопроводу TAP потребителям в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
Общая протяженность TAP составляет 878 км, из которых 550 км проходит через северную часть Греции, 215 км - через территорию Албании, 105 км - через Адриатическое море и 8 км - по территории Италии. TAP является последним компонентом проекта ЮГК – инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
Газопровод предназначен для транспортировки 10 млрд кубометров в год природного газа с месторождения Шах-Дениз в рамках "Стадии-2" его разработки через Грецию и Албанию в Западную Европу. Пропускная способность газопровода позволяет увеличить его мощность вдвое, до 20 млрд кубометров в год.
Совладельцы проекта: компания SOCAR (20%), BP (20%), Snam (20%), Fluxys (19%), Enagas (16%) и Axpo (5%). Стоимость проекта - 4,5 млрд евро. Закладка фундамента TAP состоялась 17 мая 2016 года в Греции.
Н.Аббасова
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