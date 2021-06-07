Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился выделить ОАО "Мелиорация и водное хозяйство" из госбюджета 840 тыс. манатов на проектирование и бурение 12 артезианских скважин в Джалилабадском, Лянкаранском, Масаллинском, Ярдымлинском районах.

Согласно распоряжению 6 скважин будет пробурено в Джалилабадском районе, 4 – скважины в Масаллинском районе, и по одной скважине в Лянкаранском и Ярдымлинском районах.

Данный шаг предпринимается с целью улучшения системы орошения посевных площадей и обеспечения населения питьевой водой в 12 населенных пунктах с общим населением 33,55 тыс. человек.

Средства будут выделены в рамках государственных капвложений, предусмотренных в госбюджете на 2021 год.

Соответствующее распоряжение Алиев подписал в понедельник, оно опубликовано на сайте главы государства.

Б.Рустамбеков