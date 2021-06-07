Турецкие компании могут принять участие в проектах ВИЭ в Карабахе – глава Минэнерго Азербайджана

Турецкие компании могут принять участие в проектах строительства ветряных электростанций в Лачинском и Кельбаджарском районах в Карабахском регионе Азербайджана, заявил министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов

«Пришло время добиться больших успехов в области зеленой энергетики. Освобожденные территории (Карабах – ИФ) объявлены президентом Азербайджана зоной «зеленой энергии» и будут использовать, в основном, возобновляемые источники энергии (ВИЭ) - воду, солнечную и ветровую энергию. Турецкие компании также заинтересованы в участии в проектах по ВИЭ на освобожденных территориях. В частности, имеются возможности для сотрудничества по проектам строительства ветряных электростанций в Лачине и Кельбаджаре», - заявил Шахбазов, выступая на мероприятии "Энергия Турции- переосмысление энергетики после пандемии".

Министр подчеркнул, что сотрудничество с турецкими компаниями в процессе превращения Карабаха в зону« зеленой энергии» может быть привлекательным и в то же время «символом нашей солидарности».

Шахбазов также отметил, что инвестиции Азербайджана в экономику Турции достигли $18,3 млрд, турецкие инвестиции в Азербайджан – $13 млрд.

Он добавил, что возможности, создаваемые восстановлением территориальной целостности Азербайджана, обеспечат дальнейшее развитие отношений между двумя странами.

«Возникновение новых реалий и превращение турецко-азербайджанского союза в решающий фактор в регионе - это победа лидеров двух стран - Ильхама Алиева и Реджепа Тайипа Эрдогана, в их взаимном доверии, братстве и ясном видении будущего», - подчеркнул Шахбазов.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 3 мая 2021 года подписал распоряжение о мерах по созданию зоны «зеленой энергии» на освобожденных территориях.

По первичным оценкам, потенциал освобожденных территорий в солнечной энергии составляют более 4 тыс. МВт, в ветряной – 500 МВт.

Н.Аббасова