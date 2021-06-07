США и Китай стали лидерами по расходам на ядерные арсеналы, Россия на третьем месте - ICAN

США и Китай лидировали в прошлом году по расходам на ядерные арсеналы, Россия была третьей, говорится в опубликованном в понедельник докладе Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN).
"США израсходовали $37,4 млрд, что в три раза больше, чем следующий за ними в списке Китай, затраты которого превысили 10-миллирадный рубеж и составили $10,1 млрд. Россия заняла третье место с расходами в $8 млрд", - утверждает некоммерческое объединение, членами которого являются свыше 450 организаций из более чем ста стран.
По данным ICAN, на свои ядерные арсеналы Великобритания потратила в прошлом году $6,2 млрд, Франция - $5,7 млрд.
"Индия, Израиль и Пакистан израсходовали на ядерное оружие свыше миллиарда долларов каждый, а Северная Корея - $667 млн", - говорится в докладе организации со штаб-квартирой в Женеве.
В целом эти девять стран потратили в 2020 году на ядерное оружие $72,6 млрд, что на $1,4 млрд больше, чем годом ранее, отмечается в документе.
По данным ICAN, десяток корпораций получили в прошлом году контракты в сфере ядерных вооружений на общую сумму в $27,7 млрд.
ICAN была учреждена с целью продвижения Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО), который вступил в силу 22 января этого года.
Ядерные державы - Россия, Великобритания, Китай, США и Франция, отвергли этот договор.
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