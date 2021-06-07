Нефть дешевеет на данных о китайском импорте

Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник на данных о падении импорта Китая.

Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

"Это означает, что китайские нефтеперерабатывающие компании не хотят импортировать по таким высоким ценам и предпочитают сокращать запасы", - считают аналитики ING.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в понедельник составляет $71,59 за баррель, что на $0,3 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,38 за баррель, что на $0,24 (0,34%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы о том, что массовая вакцинация в США и Европе, а также снятие карантинных ограничений способствуют высвобождению отложенного спроса на энергоносители.

Помимо этого, стимулировало рост цен затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход ОПЕК+ к наращиванию добычи.