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ТЭК 07.06.2021 15:40

Нефть дешевеет на данных о китайском импорте

Цены на нефть эталонных марок опускаются в понедельник на данных о падении импорта Китая.

Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.

"Это означает, что китайские нефтеперерабатывающие компании не хотят импортировать по таким высоким ценам и предпочитают сокращать запасы", - считают аналитики ING.

Стоимость августовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:16 в понедельник составляет $71,59 за баррель, что на $0,3 (0,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $69,38 за баррель, что на $0,24 (0,34%) ниже итогового значения предыдущей сессии.

Согласно данным Dow Jones, Brent завершила торги в пятницу на максимуме с 21 мая 2019 года, WTI - на максимуме с 17 октября 2018 года. За минувшую неделю Brent прибавила в цене 4,6%, WTI - 5%.

Поддержку рынку на прошлой неделе оказали сигналы о том, что массовая вакцинация в США и Европе, а также снятие карантинных ограничений способствуют высвобождению отложенного спроса на энергоносители.

Помимо этого, стимулировало рост цен затягивание переговоров по иранской ядерной программе, ослабившее ожидания притока на рынок дополнительных объемов нефти, а также осторожный подход ОПЕК+ к наращиванию добычи.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]