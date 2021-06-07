Кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане обещает за год добиться улучшения отношений с Баку

В парламенте Кыргызстана одобрили кандидатуру нового посла в Азербайджане, сообщают кыргызские СМИ.
Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на должность посла Кыргызстана в Азербайджане.
Решение принято на заседании в понедельник.
Осмоналиев обещал в течение года показать результаты работы и улучшить отношения с Баку.
Кайрату Осмоналиеву 48 лет. В 2010-2016 годах он работал проректором Дипломатической академии при МИД. В данное время является членом ЦИК.
По словам заместителя МИД Кыргызстана Нурана Ниязалиева, сегодня в повестке дня между Бишкеком и Баку входят вопросы улучшения экономических, политических и других направлений.
Б.Рустамбеков
График годовых собраний акционеров топливно-энергетических компаний
Азербайджан за 5 месяцев увеличил экспорт ненефтяной продукции на 25%
В Азербайджане зафиксирован самый низкий суточный показатель заражений COVID-19 с начала 2021 года
Дефицит чипов в мире продлится как минимум до середины 2022 года - Flex
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Глава Евросовета обсудил с Путиным ситуацию между Арменией и Азербайджаном - заявление
ФБР заинтересовала деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников в США
США и Китай стали лидерами по расходам на ядерные арсеналы, Россия на третьем месте - ICAN
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?