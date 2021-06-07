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Внешняя политика 07.06.2021 15:51

Кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане обещает за год добиться улучшения отношений с Баку

В парламенте Кыргызстана одобрили кандидатуру нового посла в Азербайджане, сообщают кыргызские СМИ.

Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на должность посла Кыргызстана в Азербайджане.

Решение принято на заседании в понедельник.

Осмоналиев обещал в течение года показать результаты работы и улучшить отношения с Баку.

Кайрату Осмоналиеву 48 лет. В 2010-2016 годах он работал проректором Дипломатической академии при МИД. В данное время является членом ЦИК.

По словам заместителя МИД Кыргызстана Нурана Ниязалиева, сегодня в повестке дня между Бишкеком и Баку входят вопросы улучшения экономических, политических и других направлений.

Б.Рустамбеков

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Тэги: КЫРГЫЗСТАН, ПОСОЛ, КАНДИДАТУРА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]