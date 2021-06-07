Кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане обещает за год добиться улучшения отношений с Баку

В парламенте Кыргызстана одобрили кандидатуру нового посла в Азербайджане, сообщают кыргызские СМИ.

Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на должность посла Кыргызстана в Азербайджане.

Решение принято на заседании в понедельник.

Осмоналиев обещал в течение года показать результаты работы и улучшить отношения с Баку.

Кайрату Осмоналиеву 48 лет. В 2010-2016 годах он работал проректором Дипломатической академии при МИД. В данное время является членом ЦИК.

По словам заместителя МИД Кыргызстана Нурана Ниязалиева, сегодня в повестке дня между Бишкеком и Баку входят вопросы улучшения экономических, политических и других направлений.

Б.Рустамбеков