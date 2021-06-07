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07.06.2021 18:02

ФБР заинтересовала деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников в США

ФБР США открыло расследование в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США, сообщили изданию Daily Beast источники, знакомые с сутью дела.

По словам собеседников издания, опрошены десятки людей, связанных с этой организацией, проведены обыски как в офисе, так и по местам жительства ряда людей, связанных с КСОРС в США.

В то же время, "масштабы и цель расследования пока остаются неясными", отмечает Daily Beast.

Один из собеседников сообщил, что два человека были опрошены сотрудниками ФБР еще в 2020 году, и их вопросы были связаны с тем, как КСОРС управляет своими фондами.

ФБР отказалось от каких-либо комментариев по расследованию, отметив, что его политика заключается в том, чтобы не подтверждать, и не опровергать подобные факты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: США, РОССИЯ, СООТЕЧЕСТВЕННИКИ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]