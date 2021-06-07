ФБР заинтересовала деятельность Координационного совета организаций российских соотечественников в США

ФБР США открыло расследование в отношении Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в США, сообщили изданию Daily Beast источники, знакомые с сутью дела.
По словам собеседников издания, опрошены десятки людей, связанных с этой организацией, проведены обыски как в офисе, так и по местам жительства ряда людей, связанных с КСОРС в США.
В то же время, "масштабы и цель расследования пока остаются неясными", отмечает Daily Beast.
Один из собеседников сообщил, что два человека были опрошены сотрудниками ФБР еще в 2020 году, и их вопросы были связаны с тем, как КСОРС управляет своими фондами.
ФБР отказалось от каких-либо комментариев по расследованию, отметив, что его политика заключается в том, чтобы не подтверждать, и не опровергать подобные факты.
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