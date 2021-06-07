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Дальнее зарубежье 07.06.2021 19:14

Финляндия сожалеет о выходе России из ДОН, считает такой шаг угрозой действенности договора - МИД

МИД Финляндии в понедельник выразил сожаление в связи с решением Москвы о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), отметив, что такой шаг ставит под удар жизнеспособность договора.

"Финляндия сожалеет о решении России выйти из договора по открытому небу", - говорится в заявлении, распространенном на сайте внешнеполитического ведомства Финляндии.

"Выход России ставит под угрозу жизнеспособность договора, нам нужно провести дальнейшие обсуждение с европейскими партнерами по поводу будущего Договора по открытому небу", - подчеркивается в документе.

В МИД отметили, что ДОН был "ключевым элементом в основе укрепления доверия, который повысил уровень прозрачности, предсказуемости и безопасности в евроатлантическом регионе".

Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН).

Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.

Закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. В Москве заявляют, что денонсация связана с выходом из Договора Соединенных Штатов Америки.

Между тем, 27 мая США официально уведомили Россию о неготовности возвращаться в ДОН.

Выход России из Договора по открытому небу - логичный шаг, который не приведет к рискам в сфере обороны и безопасности, заявил ранее "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".

Россия претензии США отвергла.

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Тэги: ФИНЛЯНДИЯ, РОССИЯ, ДОГОВОР, СОЖАЛЕНИЕ


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