Финляндия сожалеет о выходе России из ДОН, считает такой шаг угрозой действенности договора - МИД

МИД Финляндии в понедельник выразил сожаление в связи с решением Москвы о денонсации Договора по открытому небу (ДОН), отметив, что такой шаг ставит под удар жизнеспособность договора.
"Финляндия сожалеет о решении России выйти из договора по открытому небу", - говорится в заявлении, распространенном на сайте внешнеполитического ведомства Финляндии.
"Выход России ставит под угрозу жизнеспособность договора, нам нужно провести дальнейшие обсуждение с европейскими партнерами по поводу будущего Договора по открытому небу", - подчеркивается в документе.
В МИД отметили, что ДОН был "ключевым элементом в основе укрепления доверия, который повысил уровень прозрачности, предсказуемости и безопасности в евроатлантическом регионе".
Ранее в понедельник президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации Российской Федерацией Договора по открытому небу (ДОН).
Документ опубликован в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон о денонсации ДОН был единогласно принят Госдумой 19 мая и одобрен Советом Федерации 2 июня. В Москве заявляют, что денонсация связана с выходом из Договора Соединенных Штатов Америки.
Между тем, 27 мая США официально уведомили Россию о неготовности возвращаться в ДОН.
Выход России из Договора по открытому небу - логичный шаг, который не приведет к рискам в сфере обороны и безопасности, заявил ранее "Интерфаксу" бывший начальник международно-договорного управления Минобороны РФ генерал-лейтенант в отставке Евгений Бужинский.
Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года. Участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.
21 мая 2020 года предыдущий президент США Дональд Трамп заявил, что принял решение о выходе из ДОН. Как сообщалось в заявлении госсекретаря Майка Помпео, причиной выхода США из договора стали введенные Россией ограничения на наблюдательные полеты, в том числе ограничение в 500 км для полетов иностранных инспекторов над Калининградской областью, а также "отказ в доступе для наблюдательных полетов в 10-километровом коридоре на границе с Южной Осетией и Абхазией".
Россия претензии США отвергла.
Командующий ВМС Азербайджана отбыл с визитом в Пакистан
Кандидат на пост посла Кыргызстана в Азербайджане обещает за год добиться улучшения отношений с Баку
Турецкие компании могут принять участие в проектах ВИЭ в Карабахе – глава Минэнерго Азербайджана
Нефть WTI отступила от максимума более чем за 2,5 года, Brent на уровне $71,36 за баррель
"Траст" готовит сделку по продаже "префов" "Русснефти", она может состояться в течение года - глава банка
График годовых собраний акционеров топливно-энергетических компаний
Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале
Moderna подала запрос европейскому регулятору на применения вакцины от COVID-19 среди подростков
В Азербайджане зафиксирован самый низкий суточный показатель заражений COVID-19 с начала 2021 года
Президент Алиев распорядился выделить 840 тыс. манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения на юге Азербайджана
Президент Алиев распорядился выделить 1,4 млн манатов на улучшение системы орошения и водоснабжения в Бардинском и Агджабединском районах
ИВ Сумгайыта направит свыше 2 млн манатов на ремонт асфальтового покрытия
Открытие коммуникаций в Карабахе превратит Азербайджан в транспортный хаб – ВБ
Азербайджан для Великобритании один из самых перспективных партнеров
Вусал Гасымлы: Строительный бум в Карабахе может оживить всю экономику Азербайджана
В Баку в июне пройдут международные выставки в сфере АПК
Azexport организует международный форум Baku Transit Forum 2021: Smart City
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Эльмар Мамедов: Парк военных трофеев свидетельство мощи Азербайджана в противостоянии с врагом
С чем связана замена командующего российскими миротворцами в Карабахе?