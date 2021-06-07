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Это интересно 07.06.2021 20:03

Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти достигли 378 млн единиц после существенного спада по итогам 2020 года, сообщила исследовательская компания Gartner.

Поставки мобильных телефонов в целом увеличились на 22%.

"Улучшение потребительских настроений, обучение и работа из дома, а также отложенный с прошлого года спрос подтолкнули продажи смартфонов в первом квартале, - заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. - Однако нельзя игнорировать тот факт, что база для сравнения в 2020 году также была ниже, чем в 2019 году. Это объясняет двузначные темпы роста".

Все пять крупнейших компаний данной отрасли продемонстрировали значительный подъем поставок смартфонов в январе-марте. Американская Apple Inc. уступила первое место, которое она занимала в четвертом квартале 2020 года, южнокорейской Samsung. При этом китайские Xiaomi, Vivo и Oppo наращивают свои доли на мировом рынке за счет более высоких темпов повышения продаж.

"Глобальная нехватка микропроцессоров пока не повлияла на производство смартфонов, поскольку здесь соблюдается равновесие спроса и предложения. Однако это может измениться в ближайшие кварталы и может привести к увеличению средней цены продажи смартфонов во всем мире", - отмечается в сообщении Gartner.

Мировые продажи смартфонов в четвертом квартале (тыс. штук):

Компания

I кв. 2021г

I кв. 2020г

изм.

доля рынка

в

I кв.2020г,%

доля в

I кв.

2020г, %

Samsung

76 611,0

55 332,6

38,5%

20,3

18,4

Apple

58 550,8

40 920,1

43,1%

15,5

13,6

Xiaomi

48 938,6

29 678,4

64,9%

12,9

9,9

Vivo

38 715,2

22 324,4

73,4%

10,2

7,4

OPPO

38 393,2

23 948,9

60,3%

10,2

8

другие

116 781,7

127 836,7

-8,6%

30,9

42,6

Всего

377 990,7

300 041,1

26,0%

100

100
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Тэги: МИР, СМАРТФОНЫ, ПОСТАВКИ


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