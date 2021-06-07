Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти достигли 378 млн единиц после существенного спада по итогам 2020 года, сообщила исследовательская компания Gartner.
Поставки мобильных телефонов в целом увеличились на 22%.
"Улучшение потребительских настроений, обучение и работа из дома, а также отложенный с прошлого года спрос подтолкнули продажи смартфонов в первом квартале, - заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. - Однако нельзя игнорировать тот факт, что база для сравнения в 2020 году также была ниже, чем в 2019 году. Это объясняет двузначные темпы роста".
Все пять крупнейших компаний данной отрасли продемонстрировали значительный подъем поставок смартфонов в январе-марте. Американская Apple Inc. уступила первое место, которое она занимала в четвертом квартале 2020 года, южнокорейской Samsung. При этом китайские Xiaomi, Vivo и Oppo наращивают свои доли на мировом рынке за счет более высоких темпов повышения продаж.
"Глобальная нехватка микропроцессоров пока не повлияла на производство смартфонов, поскольку здесь соблюдается равновесие спроса и предложения. Однако это может измениться в ближайшие кварталы и может привести к увеличению средней цены продажи смартфонов во всем мире", - отмечается в сообщении Gartner.
Мировые продажи смартфонов в четвертом квартале (тыс. штук):
|
Компания
|
I кв. 2021г
|
I кв. 2020г
|
изм.
|
доля рынка
в
I кв.2020г,%
|
доля в
I кв.
2020г, %
|
Samsung
|
76 611,0
|
55 332,6
|
38,5%
|
20,3
|
18,4
|
Apple
|
58 550,8
|
40 920,1
|
43,1%
|
15,5
|
13,6
|
Xiaomi
|
48 938,6
|
29 678,4
|
64,9%
|
12,9
|
9,9
|
Vivo
|
38 715,2
|
22 324,4
|
73,4%
|
10,2
|
7,4
|
OPPO
|
38 393,2
|
23 948,9
|
60,3%
|
10,2
|
8
|
другие
|
116 781,7
|
127 836,7
|
-8,6%
|
30,9
|
42,6
|
Всего
|
377 990,7
|
300 041,1
|
26,0%
|
100
|
100
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