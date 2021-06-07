Продажи смартфонов в мире выросли на 26% в I квартале

Мировые продажи смартфонов конечным пользователям в первом квартале выросли на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года и почти достигли 378 млн единиц после существенного спада по итогам 2020 года, сообщила исследовательская компания Gartner.

Поставки мобильных телефонов в целом увеличились на 22%.

"Улучшение потребительских настроений, обучение и работа из дома, а также отложенный с прошлого года спрос подтолкнули продажи смартфонов в первом квартале, - заявил старший директор по исследованиям Gartner Аншул Гупта. - Однако нельзя игнорировать тот факт, что база для сравнения в 2020 году также была ниже, чем в 2019 году. Это объясняет двузначные темпы роста".

Все пять крупнейших компаний данной отрасли продемонстрировали значительный подъем поставок смартфонов в январе-марте. Американская Apple Inc. уступила первое место, которое она занимала в четвертом квартале 2020 года, южнокорейской Samsung. При этом китайские Xiaomi, Vivo и Oppo наращивают свои доли на мировом рынке за счет более высоких темпов повышения продаж.

"Глобальная нехватка микропроцессоров пока не повлияла на производство смартфонов, поскольку здесь соблюдается равновесие спроса и предложения. Однако это может измениться в ближайшие кварталы и может привести к увеличению средней цены продажи смартфонов во всем мире", - отмечается в сообщении Gartner.

Мировые продажи смартфонов в четвертом квартале (тыс. штук):