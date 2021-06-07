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Джефф Безос 20 июля полетит в космос со своим братом

Основатель Amazon Amazon.com Inc. и аэрокосмической компании Blue Origin Джефф Безос вместе с братом Марком Безосом отправится в космос.

"С пяти лет я мечтал о путешествии в космос. 20 июля я совершу это путешествие со своим братом. Величайшее приключение с моим лучшим другом", - написал Безос в инстаграме.

Полет состоится на созданном Blue Origin корабле New Shepard. Это одноступенчатая ракета для коротких суборбитальных туристических полетов за пределы земной атмосферы. Ранее Blue Origin свыше десятка раз испытывала ракету, но в капсуле тогда не было людей.

5 мая Blue Origin объявила, что впервые запустит ракету New Shepard с людьми на борту 20 июля. Причем, как сообщалось, одно пассажирское место продадут на аукционе.

CNBC 7 июня сообщает, что на корабле New Shepard в космос также полетит победитель онлайн-аукциона. Торги на право занять место в ракете завершатся 10 июня. На данный момент самая большая ставка составляет $2,8 млн.

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Тэги: США, КОСМОС, БЕЗОС, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]